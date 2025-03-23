В інтерв'ю для CBS News Майк Волц розповів, що Дональд Трамп говорив із президентом Зеленським і диктатором Путіним про долю незаконно депортованих до Росії українських дітей. "Це, безперечно, один із ключових моментів у побудові довіри", – додав чиновник, передає 24 Канал.

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Що сказав Волц

Журналістка Маргарет Бреннан задала раднику Трамп уточнююче запитання. Вона поцікавилися, чи вимагає Білий Дім від Москви повернення український дітей як захід для зміцнення довіри між сторонами. Волц відповів ствердно.

Ми обговорюємо низку заходів зміцнення довіри. Це один із них,

– сказав американський чиновник.

До слова, журналістка вказала на те, що Трамп підкреслював раніше важливість повернення українських дітей, яких було викрадено в межах державної програми Росії з метою їх русифікації. Бреннан спитала, чому тоді Держдеп припинив фінансування однієї з програм, яка допомагає знаходити цих дітей.

Волц ухилився від прямої відповіді. Він сказав, що держсекретар Рубіо проводить перевірку всіх цих програм.