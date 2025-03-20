Повідомляє 24 Канал з посиланням на речницю Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу.

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Чи збереглася інформація про викрадених з України дітей

Брюс підтвердила, що адміністрація США прийняла рішення припинити фінансування ініціативи під керівництвом Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, яка відстежувала масову депортацію дітей з України.

Фінансування було скорочене на основі оцінок, які ми робили стосовно всього фінансування, чи відповідало воно нашому баченню сприяння американським інтересам,

– зазначила речниця.

Крім того, Брюс додала, що інформація щодо видалення якихось даних, не відповідає дійсності.

"Дані є, вони не були під контролем Держдепу, але ми знаємо, хто керував даними та сайтом. Ми точно знаємо, що дані не видалені і не загубились", – зазначила речниця.

До слова, Дональд Трамп запитав про викрадених Росією дітей у Володимира Зеленського під час їх телефонної розмови. Також президент США обіцяв сприяти їх поверненню додому.