Вона допомогла врятувати сотні українських дітей, які викрала Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Що відомо про роботу команди Єльського університету

Уряд Сполучених Штатів фінансував групу дослідників з Гуманітарної дослідницької лабораторії Єльського університету.

Вони використовували технології з відкритим кодом для відстеження зниклих дітей та передавали свої висновки українській владі, щоб допомогти повернути їх додому. Проте тепер через скорочення федерального фінансування Маском робота команди припиниться.

Зазначимо, що, за даними уряду України, з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія викрала майже 20 тисяч дітей.

Зокрема, за допомогою них Кремль намагається заповнити втрати у війні. Їх ретельно обробляють пропагандою, пропонують гроші, квартири та безоплатне навчання. У майбутньому українські діти можуть стати мобілізаційним ресурсом для російських воєн.