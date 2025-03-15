Она помогла спасти сотни украинских детей, которые похитила Россия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Что известно о работе команды Йельского университета

Правительство Соединенных Штатов финансировало группу исследователей из Гуманитарной исследовательской лаборатории Йельского университета.

Они использовали технологии с открытым кодом для отслеживания пропавших детей и передавали свои выводы украинской власти, чтобы помочь вернуть их домой. Однако теперь из-за сокращения федерального финансирования Маском работа команды прекратится.

Отметим, что, по данным правительства Украины, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Россия похитила почти 20 тысяч детей.

В частности, с помощью них Кремль пытается восполнить потери в войне. Их тщательно обрабатывают пропагандой, предлагают деньги, квартиры и бесплатное обучение. В будущем украинские дети могут стать мобилизационным ресурсом для российских войн.