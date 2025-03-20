Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга.

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Сохранилась ли информация о похищенных из Украины детей

Брюс подтвердила, что администрация США приняла решение прекратить финансирование инициативы под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета, которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины.

Финансирование было сокращено на основе оценок, которые мы делали относительно всего финансирования, соответствовало ли оно нашему видению содействия американским интересам,

– отметила пресс-секретарь.

Кроме того, Брюс добавила, что информация об удалении каких-то данных, не соответствует действительности.

"Данные есть, они не были под контролем Госдепа, но мы знаем, кто руководил данными и сайтом. Мы точно знаем, что данные не удалены и не потерялись", – отметила пресс-секретарь.

К слову, Дональд Трамп спросил о похищенных Россией детей у Владимира Зеленского во время их телефонного разговора. Также президент США обещал способствовать их возвращению домой.