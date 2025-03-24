Делегация Соединенных Штатов нацелена заключить соглашение о прекращении огня в Черном море. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Волц заявил, что прекращение огня уже якобы действует: как такие сообщения угрожают Украине

Что известно о переговорах России и США в Эр-Рияде

По данным агентства, во время переговоров с российскими официальными лицами американская сторона будет пытаться достичь прогресса в прекращении огня в Черном море, которое позволит свободное движение суден. Кроме этого, она будет стремиться к прекращению насилия в войне в Украине.

Источник, который проинформирован о планировании переговоров, сообщил, что американскую сторону возглавляют старший директор Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепартамента США Майкл Антон.

По словам советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Майка Волца, команды также обсудят "линию контроля" между Украиной и Россией, которую он описал как "меры проверки, поддержания мира и замораживания линий там, где они есть".

Кроме этого, он сообщил, что будут говорить и о "мерах укрепления доверия", включая возвращение похищенных Россией украинских детей.

Отметим, что российскую сторону представляют бывший дипломат, ныне председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как сообщало "Суспільне Новини", эта встреча проходит в закрытом формате. В связи с этим всех журналистов попросили покинуть территорию отеля.