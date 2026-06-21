Ситуация в Ливане и ядерное оружие: в Швейцарии начались переговоры между США и Ираном

В Швейцарии начались переговоры между делегациями США и Ирана при участии международных посредников. Стороны обсуждают ситуацию в Ливане, ядерную программу Тегерана и вопрос о замороженных активах.

Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи, пишет издание Al Jazeera.

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Что известно о переговорах между США и Ираном?

Ключевой темой встречи стала эскалация боевых действий в Ливане между Израилем и группировкой "Хезболла". По данным сторон, именно этот вопрос является одним из приоритетных в повестке дня переговоров, поскольку влияет на стабильность во всем регионе Ближнего Востока. К обсуждениям также привлечены международные посредники, в частности Катар и Пакистан.

Известно, что американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс. Со стороны США также присутствуют спецпосланники, в том числе Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Главным переговорщиком от Ирана выступает Мохаммед Багер Галибаф – действующий спикер парламента Ирана, бывший командующий авиационных сил Корпуса стражей исламской революции, а также эксмер Тегерана и бывший руководитель полиции. Он считается политиком с тесными связями с КСИР.

Вторым иранским представителем является министр иностранных дел Аббас Арагчи, который напрямую работает с офисом верховного лидера Ирана. Также в переговорах принимает участие Али Бакри – один из главных экспертов Ирана по ядерному вопросу, ранее уже возглавлявший переговорную команду. Отдельно присутствуют глава Центрального банка Абдольнасер Хэммати и заместитель министра нефти Хамид Бур – они отвечают за экономические вопросы.

По информации СМИ, стороны обсуждают вопросы иранской ядерной программы и возможное прекращение огня. Представители США отмечают необходимость определения рамок дальнейших переговоров и достижения прогресса в ядерном вопросе.

Еще одним важным блоком станут финансовые вопросы – в частности, возврат замороженных иранских активов. В Тегеране заявляют об ожиданиях разблокировки около 6 миллиардов долларов, которые, по их словам, находятся под контролем Катара в рамках предварительных договоренностей.

Напомним, США и Иран подписали мирный меморандум в цифровом формате 18 июня. Документ подписал Дональд Трамп, после чего его копии передали иранской стороне и посредникам.

В меморандуме говорится о прекращении боевых действий, в частности в Ливане, открытии Ормузского пролива и 60 дней переговоров по ядерной программе. Также предусмотрена постепенная отмена санкций, снятие морской блокады США и пакет восстановления Ирана.