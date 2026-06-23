Переговоры с Ираном не принесут результата, – эксперт NISS назвал ключевую проблему

Завершился первый раунд американо-иранских переговоров, проходивших в Швейцарии. Ранее страны подписали меморандум о взаимопонимании. Однако в нём отсутствует название одной страны, которая является главным участником. Речь идёт об Израиле.

Об этом в беседе с 24 Каналом, комментируя переговоры между США и Ираном, заявил главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Ус, отметив, что израильское лобби сейчас работает над тем, чтобы оказать давление на Трампа. В частности, через СМИ.

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Иран давит на США из-за 1-го пункта меморандума

Произраильские СМИ подчеркивают, что Трамп решил не воевать, а сдаться. Президенту США указывают на то, что он сейчас предпринимает не те шаги, которые будут способствовать процветанию Соединенных Штатов.

Поэтому мы видим, насколько сложно проходят эти переговоры. Напомню, что этому предшествовало. Сначала говорили, что подписание меморандума с Ираном состоится в среду, затем объявили, что в пятницу. В конце концов, в среду в Версале Трамп его подписал. Затем появились 14 пунктов этого документа, где Ливан упоминается в первом же, однако нет ни одного упоминания об Израиле,

– сообщил Ус.

О переговорах между Ираном и США: смотрите в видео

Соответственно, израильская сторона заявила, что не будет его соблюдать. Иран сейчас оказывает давление на Соединенные Штаты, заявляя, что не выполняется первый пункт меморандума по Ливану, где указано, что США и их союзники (Израиль) обязуются выйти оттуда.

Израильское лобби будет работать над тем, чтобы это соглашение не было реализовано. Поэтому, несмотря на те положительные новости, которые есть, и вовлеченность Пакистана и Катара (там сосредоточены замороженные иранские активы), не могу сказать, что эти переговоры дадут результат,

– подытожил Ус.

По словам главного консультанта Национального института стратегических исследований, сейчас в Израиле и в США бушуют эмоции. Некоторые СМИ и эксперты подчеркивают, что США предали своего союзника.