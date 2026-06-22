Об этом сообщают МИД Пакистана и CNN.

Читайте также Ситуация в Ливане и ядерное оружие: в Швейцарии начались переговоры между США и Ираном

О чем договорились США и Иран?

Как говорится в официальном заявлении, саммит прошел в "позитивной и конструктивной атмосфере", а стороны достигли "обнадеживающего прогресса", в частности в отношении создания механизма для дальнейших технических переговоров.

Участники переговоров также согласовали создание Комитета высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за выполнением Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Главные переговорщики будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы по вопросам ядерной программы, санкций, мониторинга и урегулирования споров.

Кроме того, стороны согласовали "дорожную карту" для достижения окончательного соглашения в течение следующих 60 дней и создали отдельный канал связи, чтобы предотвратить инциденты в районе Ормузского пролива и гарантировать безопасное прохождение коммерческих судов.

Также США и Иран договорились создать координационный центр по урегулированию конфликтов, в частности для прекращения огня в Ливане.

Переговоры в Швейцарии также прокомментировал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он заявил, что санкции против иранской нефти были отменены, а часть замороженных за рубежом иранских активов разблокирована.

В посте в соцсети X он также сообщил о запуске "масштабного плана восстановления и развития Ирана". В то же время никаких подробностей относительно активов или программы восстановления он не озвучил.

Арагчи отдельно отметил, что "первым настоящим испытанием" станет механизм урегулирования ситуации в Ливане, о создании которого ранее объявили посредники – Катар и Пакистан.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что иранская делегация покинула место проведения переговоров в знак протеста после заявлений Дональда Трампа. По данным иранской стороны, причиной якобы стали его слова о том, что США могут "взять под контроль" Ормузский пролив, если Вашингтон и Тегеран не достигнут договоренностей.