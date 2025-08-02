Президент США Дональд Трамп не исключил возможности переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Это может произойти еще до завершения дедлайна по урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время разговора с журналистами.

Смотрите также 50 дней лета: может ли ультиматум Трампа остановить наступление России и как это бьет по Украине

Что сказал Трамп о возможных переговорах с Россией?

Один из журналистов поинтересовался у Трампа, намерен ли он пообщаться с Путиным еще до завершения установленного дедлайна для урегулирования войны в Украине, на что президент США ответил, что не исключает такой возможности.

Посмотрим, что будет. Мы планируем провести несколько встреч и посмотрим, что произойдет,

– заявил американский лидер.

Напомним, недавно Трамп заявил, что сокращает ранее озвученный дедлайн и дает России всего 10 дней на прекращение войны в Украине. В случае невыполнения этого требования США угрожают ввести вторичные санкции. Так, все покупатели российской нефти будут облагаться пошлинами.