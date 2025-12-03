Главный вопрос мирных переговоров остался нерешенным после встречи США и России, – WSJ

Во вторник, 2 декабря, в Москве состоялись переговоры Путина с американской делегацией – встреча длилась почти пять часов. Несмотря на заявления о "продуктивных" переговорах, ключевой вопрос до сих пор остается нерешенным.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Есть ли прогресс в переговорах?

Результаты встречи прокомментировал советник Путина Юрий Ушаков. Он заявил, что территориальный вопрос является одним из важнейших для Москвы, но сторонам пока не удалось достичь компромисса. По словам чиновника, некоторые предложения США были приемлемыми для России, но по другим Путин "не скрывал" критического или негативного отношения.

Вопрос территорий стал центральным камнем преткновения: Россия настаивает на передаче всего Донбасса, впрочем Украина отвергает это требование Кремля.

Накануне встречи Путин также в очередной раз обвинил Европу в затягивании конфликта и назвал обновленные американские предложения к мирному плану для Украины "абсолютно неприемлемыми".

Все эти изменения направлены на одно – заблокировать весь этот мирный процесс,

– заявил кремлевский диктатор.

Путин добавил, что Москва якобы не планирует воевать с Европой, но, по его словам, в случае если Европа "сама решит начать войну", Россия готова к этому "хоть сейчас".

WSJ отмечает, что эти заявления стали одними из самых резких выпадов Путина в адрес Европы за последнее время.

В НАТО же комментарии российского лидера оставили без внимания. Высокопоставленный Альянса отметил, что Россия не имеет ни достаточного количества войск, ни необходимого потенциала, чтобы противостоять НАТО в Европе.

Как прошла встреча России и США?