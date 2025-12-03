Головне питання мирних переговорів залишилося невирішеним після зустрічі США й Росії, – WSJ
- Переговори між США та Росією в Москві не розв'язали ключове питання територій, зокрема щодо Донбасу, яке залишається головним каменем спотикання.
- Путін розкритикував американські пропозиції та звинуватив Європу в затягуванні конфлікту.
У вівторок, 2 грудня, в Москві відбулися переговори Путіна з американською делегацією – зустріч тривала майже п'ять годин. Попри заяви про "продуктивні" переговори, ключове питання досі залишається невирішеним.
Чи є прогрес у переговорах?
Результати зустрічі прокоментував радник Путіна Юрій Ушаков. Він заявив, що територіальне питання є одним із найважливіших для Москви, але сторонам поки що не вдалося досягти компромісу. За словами посадовця, деякі пропозиції США були прийнятними для Росії, але щодо інших Путін "не приховував" критичного чи негативного ставлення.
Питання територій стало центральним каменем спотикання: Росія наполягає на передачі всього Донбасу, втім Україна відкидає цю вимогу Кремля.
Напередодні зустрічі Путін також вкотре звинуватив Європу в затягуванні конфлікту та назвав оновлені американські пропозиції до мирного плану для України "абсолютно неприйнятними".
Усі ці зміни спрямовані на одне – заблокувати весь цей мирний процес,
– заявив кремлівський диктатор.
Путін додав, що Москва нібито не планує воювати з Європою, але, за його словами, у разі якщо Європа "сама вирішить розпочати війну", Росія готова до цього "хоч зараз".
WSJ зазначає, що ці заяви стали одними з найбільш різких випадів Путіна на адресу Європи за останній час.
У НАТО ж коментарі російського лідера залишили без уваги. Високопосадовець Альянсу наголосив, що Росія не має ані достатньої кількості військ, ані необхідного потенціалу, щоб протистояти НАТО в Європі.
Як пройшла зустріч Росії та США?
Помічник Путін Юрій Ушаков заявив, що під час зустрічі не йшлося про конкретні формулювання чи конкретні пропозиції, а лише про "сутність" документів, які США "передали Москві деякий час тому". Він додав, що делегації обговорили територіальні питання та "величезні перспективи" економічної співпраці США і Росії.
Речник Кремля Дмитро Пєсков спростував інформацію, що російський диктатор нібито відкинув мирний план, запропонований США. За словами Пєскова, краще, якщо переговори Росії та США будуть проходити "у тиші".
Віткофф та Кушнер після переговорів з Путіним у Кремлі мали провести зустріч у Брюсселі з президентом України. Проте, за даними ЗМІ, зустріч було скасовано.