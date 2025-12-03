Головне питання мирних переговорів залишилося невирішеним після зустрічі США й Росії, – WSJ

У вівторок, 2 грудня, в Москві відбулися переговори Путіна з американською делегацією – зустріч тривала майже п'ять годин. Попри заяви про "продуктивні" переговори, ключове питання досі залишається невирішеним.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Читайте також Приниження Трампа і дивні натяки: чим відзначився Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером

Чи є прогрес у переговорах?

Результати зустрічі прокоментував радник Путіна Юрій Ушаков. Він заявив, що територіальне питання є одним із найважливіших для Москви, але сторонам поки що не вдалося досягти компромісу. За словами посадовця, деякі пропозиції США були прийнятними для Росії, але щодо інших Путін "не приховував" критичного чи негативного ставлення.

Питання територій стало центральним каменем спотикання: Росія наполягає на передачі всього Донбасу, втім Україна відкидає цю вимогу Кремля.

Напередодні зустрічі Путін також вкотре звинуватив Європу в затягуванні конфлікту та назвав оновлені американські пропозиції до мирного плану для України "абсолютно неприйнятними".

Усі ці зміни спрямовані на одне – заблокувати весь цей мирний процес,

– заявив кремлівський диктатор.

Путін додав, що Москва нібито не планує воювати з Європою, але, за його словами, у разі якщо Європа "сама вирішить розпочати війну", Росія готова до цього "хоч зараз".

WSJ зазначає, що ці заяви стали одними з найбільш різких випадів Путіна на адресу Європи за останній час.

У НАТО ж коментарі російського лідера залишили без уваги. Високопосадовець Альянсу наголосив, що Росія не має ані достатньої кількості військ, ані необхідного потенціалу, щоб протистояти НАТО в Європі.

Як пройшла зустріч Росії та США?