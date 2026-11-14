Россия хочет привлечь Европу к переговорам лишь ради сокращения НАТО: в ISW объяснили требования Кремля

Россия готова допустить европейских представителей к мирным переговорам, однако только для обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе. Москва не хочет, чтобы европейские страны участвовали в урегулировании войны в Украине или в обсуждении гарантий безопасности для Киева.

Об этом говорится в анализе Института изучения войны (ISW) от 13 ноября.

На каких условиях Россия готова привлечь Европу к переговорам?

После встречи с Владимиром Путиным посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер заявили о привлечении европейских представителей к следующему этапу мирных переговоров.

Однако в Москве видят их участие иначе. Аналитики ISW отмечают, что Россия соглашается привлечь Европу лишь в той мере, в какой это соответствует ее стремлению изменить архитектуру безопасности, сложившуюся на континенте после холодной войны. Фактически Кремль хочет использовать переговорный процесс для продвижения собственных требований в отношении НАТО, а не для поиска путей завершения войны против Украины.

13 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия может обсуждать участие европейцев в переговорах только после того, как поймет их "настоящие" намерения и готовность содействовать мирному процессу. В то же время помощник Путина Юрий Ушаков накануне подчеркнул, что европейские представители должны договориться о параметрах новой архитектуры безопасности.

Россия готова допустить европейских представителей к мирным переговорам, однако не для обсуждения завершения войны против Украины. Москва хочет использовать их участие для продвижения собственных требований по изменению архитектуры безопасности в Европе, в частности сокращения присутствия НАТО и возвращения Альянса к границам 1997 года.

Кремль продолжает выдвигать условия участия Европы в будущих мирных переговорах на своих условиях, что фактически сводится к роспуску НАТО, и не желает позволять европейским государствам присоединяться к усилиям по прекращению войны в Украине или установлению послевоенных гарантий безопасности для Украины,

– анализирует ISW.

12 ноября Владимир Путин встретился с американскими представителями Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером в Москве после трехсторонних переговоров США, Украины и России в Абу-Даби, которые состоялись 10–11 ноября.

По данным источника, знакомого с ходом переговоров, российские представители в Абу-Даби отказались обсуждать реальное прекращение огня или уступки Украине.Вместо этого они настаивали на требованиях Кремля к НАТО, выдвинутых в декабре 2021 года.