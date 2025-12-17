Очень удобно, –политолог объяснил, почему Трамп сменил переговорную делегацию США

Переговоры о возможном завершении войны снова сопровождаются изменениями с американской стороны. В центре внимания оказался состав делегации Дональда Трампа, из которой исчезли чиновники, зато ключевую роль получили люди без официальных полномочий.

О том, почему такая конфигурация выгодна самому Трампу и что она означает для переговорного процесса, в эфире 24 Канала объяснил политолог и партнер консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун. По его оценке, именно отсутствие формальной ответственности делает этих переговорщиков удобными для Белого дома.

Смотрите также Если власть не может изменить страну, ее сметает или чужое войско, или собственный народ, – Грицак

Почему Трамп отправил на переговоры людей без должностей?

В переговорах о войне команда США выглядит все более персонализированной, а ключевую роль получают люди, которые не проходят через официальную систему ответственности. Такой формат дает Вашингтону более широкое пространство для маневра и позволяет вести разговоры так, чтобы потом легко менять позицию или отступать от заявленного.

Ни Кушнер, ни Уиткофф не имеют ни одной должности официальной, через которую они могли бы нести политическую ответственность

– объяснил Джигун.

На этом фоне фигуры, которые имеют формальные полномочия и подотчетны институтам, оказываются на втором плане. Чиновники уровня госсекретаря не могут позволить себе переговорную "серость", потому что каждое слово имеет последствия, а ошибка становится политическим фактом.

Для Трампа это очень удобно – не отправлять на переговоры официальных людей, которые подотчетны Конгрессу, а вместо них привлекать тех, кто не несет никакой ответственности,

– подчеркнул политолог.

В результате формируется переговорная рамка, которую в случае необходимости можно легко пересмотреть или даже от нее отказаться. Для партнеров США это означает дополнительную неопределенность, ведь за громкими заявлениями может не стоять ни юридических гарантий, ни персональной ответственности за достигнутые договоренности.

Мирные переговоры: что происходит сейчас: