Если Трамп не предпримет решительных шагов: военный спрогнозировал дальнейшие действия России
- Путин выразил нежелание вести переговоры с Украиной из-за якобы нелегитимности Зеленского, до этого он допускал такую встречу, но звал украинского лидера в Москву, тот в ответ предлагает встречу в Киеве.
- Политический консультант Александр Антонюк считает, что отсутствие конкретных действий со стороны США и Европы в сторону Кремля приведут к тому, что Россия может обнаглеть еще больше.
Переговорный процесс между Украиной и Россией затормозил. Глава Кремля заявил, что смысла в нем не видит, подчеркивая якобы нелегитимность Зеленского. Если США не сделают сейчас конкретных действий в сторону России, то Путин может обнаглеть и начать воплощать другие свои замыслы.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политический консультант, военнослужащий Александр Антонюк. Он считает, что российский диктатор в будущем может решиться на то, чтобы пересечь границы стран-членов НАТО.
Смотрите также Зашли в тупик: Трамп и Путин обвиняют Европу в срыве мирных усилий в Украине, – CNN
Что может привести к остановке горячей фазы войны?
Если страны Североатлантического Альянса не отреагируют должным образом, а утонут в переговорах, консультациях, то НАТО, как организация, будет обнулена. Политический консультант отметил, что это должны четко осознавать Европа и США.
Военнослужащий озвучил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил хорошую инициативу о формировании ПВО, в том числе силами США. По его словам, можно было бы уже начать с этого конкретного шага.
"Принимая во внимание и наш потенциал, который сегодня наращивается (производство ракет), то, возможно, мы бы за несколько месяцев смогли бы переломить ситуацию, хотя бы на психологическом уровне. Я не имею в виду на линии боестолкновения, а говорю о поражении военных и инфраструктурных объектов на территории России", – озвучил Антонюк.
Если бы Украине удалось достичь паритетности, в частности в воздухе, то, по мнению военнослужащего, тогда появилась бы перспектива остановки на определенный период горячей фазы войны.
Переговоры между Украиной и Россией: последние заявления
3 сентября Путин озвучил, что не против встретиться с Зеленским и якобы об этом он проинформировал Трампа во время саммита на Аляске, но разговаривать с ним хочет на своей территории – в Москве. Украинский лидер в ответ предложил Путину приехать в Киев. Он убежден, что тот на самом деле не хочет продолжения переговоров.
В МИД Украины заявили, что Путин намеренно выдвигает неприемлемые условия (приехать в Москву). Сейчас есть страны, которые готовы подготовить площадку для разговора Путина и Зеленского, в частности среди таких: Швейцария, Австрия, Ватикан, Турция, ОАЭ.
6 сентября российский диктатор высказался, что не видит смысла садиться за стол переговоров, не считает Зеленского легитимным и ставит под сомнение возможность подписания мирного соглашения. Его пресс-секретарь Песков заявил о "высоком уровне" российской переговорной группы и считает, что диалог между Украиной и Россией мог бы продолжиться в Турции между делегациями.
Президент США провел разговор с Зеленским и в ближайшие дни намерен поговорить по телефону с российским диктатором Путиным. Ранее, 4 сентября, Трамп заявил, что, по его убеждению, Путин и Зеленский находятся на том этапе, когда оба не готовы заключить мирное соглашение.