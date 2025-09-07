Переговорний процес між Україною та Росією загальмував. Очільник Кремля заявив, що сенсу в ньому не бачить, наголошуючи на буцімто нелегітимності Зеленського. Якщо США не зроблять зараз конкретних дій в бік Росії, то Путін може знахабніти й почати втілювати інші свої задуми.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк. Він вважає, що російський диктатор у майбутньому може наважитись на те, аби перетнути кордони країн-членів НАТО.

Що може призвести до зупинки гарячої фази війни?

Якщо країни Північноатлантичного Альянсу не відреагують належним чином, а втопляться в переговорах, консультаціях, то НАТО, як організація, буде занулена. Політичний консультант наголосив на тому, що це мають чітко усвідомлювати Європа та США.

Військовослужбовець зауважив на тому, що президент України Володимир Зеленський запропонував гарну ініціативу про формування ППО, в тому числі силами США. З його слів, можна було б вже почати з цього конкретного кроку.

"Беручи до уваги й наш потенціал, який сьогодні нарощується (виробництво ракет), то, можливо, ми б за декілька місяців змогли б переламати ситуацію, хоча б на психологічному рівні. Я не маю на увазі на лінії боєзіткнення, а говорю про ураження військових та інфраструктурних об'єктів на території Росії", – озвучив Антонюк.

Якби Україні вдалося досягти паритетності, зокрема в повітрі, то, на думку військовослужбовця, тоді з'явилася б перспектива зупинення на певний період гарячої фази війни.

Переговори між Україною та Росією: останні заяви