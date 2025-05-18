Уиткофф сделал заявление о разговоре Путина и Трампа, который состоится в ближайшее время

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф считает, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может быть хороший разговор. Переговоры с российским лидером – это еще один шаг Трампа для завершения войны в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Смотрите также Зеленский провел встречу с Вэнсом и Рубио после интронизации Папы Римского

Между Трампом и Путиным планируется разговор

Стив Уиткофф отметил, что переговоры, запланированные на понедельник, 19 мая, должны быть положительными для обеих сторон. Соединенные Штаты надеются на успешные переговоры с главой Кремля.

Нам удалось сократить разрыв между Украиной и Россией,

– добавил Уиткофф.

Ранее Дональд Трамп выразил желание провести с Путиным личную встречу. Это была инициатива американского президента, которую россияне поддержали. Белый дом не называет дату встречи, ведь конкретных планов еще нет, только предварительные согласия. Теперь команды должны проработать формат и место встречи президентов.

О чем пойдет речь на переговорах также не сообщается. Вероятно, Трамп и Путин будут говорить о возможностях и условиях для окончания войны. По словам государственного секретаря Марко Рубио, разговор между лидерами США и России – это "единственное, что может развязать этот тупик".

Разговор президентов также может несколько изменить те неприемлемые условия для мира, которые выдвинула Россия. Но некоторые военные аналитики предполагают, что страна-агрессор таким образом пытается тянуть время, ведь не собирается сейчас заканчивать войну в Украине.