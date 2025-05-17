Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

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США и Россия нацелены провести переговоры

Дональд Трамп публично выступил с предложением о переговорах с Владимиром Путиным по завершению войны. Российская сторона, вероятно, тоже готова к встрече. Теперь стороны будут работать над организационными вопросами.

Единственное, что может развязать этот тупик – это разговор между Трампом и Путиным. Он уже открыто выразил желание и уверенность, что это должно произойти и надеемся, что это скоро закончится,

– отметил Рубио.

Госсекретарь США добавил, что организация такой встречи требует определенной работы. Он не заявляет, что уже есть какие-то планы по встрече президентов, но Трамп хочет сделать первые шаги как можно быстрее.

Напомним, Марко Рубио имел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Они обсудили итоги российско-украинских переговоров в Стамбуле. Среди тем был анонсирован обмен военнопленными и подготовка условий для перемирия. Российская сторона также хочет сотрудничать с США для решения конфликта.