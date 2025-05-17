Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву держсекретаря США Марко Рубіо.

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США й Росія націлені провести переговори

Дональд Трамп публічно виступив з пропозицією щодо переговорів з Владіміром Путіним щодо завершення війни. Російська сторона, ймовірно, теж готова до зустрічі. Тепер сторони працюватимуть над організаційними питаннями.

Єдине, що може розв'язати цей глухий кут – це розмова між Трампом і Путіним. Він вже відкрито висловив бажання і впевненість, що це має статися і сподіваємося, що це скоро закінчиться,

– зазначив Рубіо.

Держсекретар США додав, що організація такої зустрічі потребує певної роботи. Він не заявляє, що вже є якісь плани щодо зустрічі президентів, але Трамп хоче зробити перші кроки якнайшвидше.

Нагадаємо, Марко Рубіо мав розмову з міністром закордонних справ Росії Сєргєєм Лавровим. Вони обговорили підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі. Серед тем був анонсований обмін військовополоненими та підготовка умов для перемир'я. Російська сторона також хоче співпрацювати зі США для вирішення конфлікту.