Неприятный факт для России: политолог отметил интересный момент относительно переговоров Путина с Уиткоффом

Встреча Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером состоялась 2 декабря. Для Кремля "мирный план", который сейчас предлагают американцы, неприемлем.

Москва хочет, чтобы мир был принят исключительно на их условиях. Политолог Олег Саакян озвучил 24 Каналу мнение, что то, что Уиткофф приехал не сам, а с Кушнером, не понравилось России.

Как продвигаются переговоры?

Олег Саакян отметил, что США остаются одним из ключевых партнеров Украины. В частности, по оружию, разведданных, сотрудничеству. Но в то же время в политико-дипломатическом разрезе сегодня Штаты стали инструментом для России для расшатывания западной коалиции, давления на Украину, создания внутреннего напряжения среди украинцев.

Уиткофф для России является более приятным. То, что на этот раз он приехал не сам, а с Кушнером, думаю, для России стало не совсем неожиданностью, но все-таки неприятным фактом. Как свидетельствует украинская делегация, за закрытыми дверями Кушнер вел себя значительно сдержаннее. Там, где Уиткофф просто впадал в истерику, продвигал российский интерес, то Кушнер дистанцировался и пытался выслушать, занимал более адекватную позицию,

– подчеркнул он.

Вероятно, в США появляется определенное осознание сложности российско-украинской войны. Возможно, это начало доходить не только до профильных аналитиков в Госдепе, в американских службах, но и до ближайшего окружения Трампа.

В переговорах нет никаких продвижений. Однако американский лидер по крайней мере до сих пор был не готов признать, что Россия не идет ни на какие уступки, а Украина не прогибается.

Встреча Путина и Уиткоффа: что известно?