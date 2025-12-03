Неприємний факт для Росії: політолог зауважив цікавий момент щодо переговорів Путіна з Віткоффом

Зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером відбулась 2 грудня. Для Кремля "мирний план", який зараз пропонують американці, неприйнятний.

Москва хоче, аби мир був прийнятий виключно на їхніх умовах. Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу думку, що те, що Віткофф приїхав не сам, а з Кушнером, не сподобалося Росії.

Як просуваються переговори?

Олег Саакян зазначив, що США залишаються одним з ключових партнерів України. Зокрема, щодо зброї, розвідданих, співпраці. Але водночас у політико-дипломатичному розрізі сьогодні Штати стали інструментом для Росії для розхитування західної коаліції, тиску на Україну, створення внутрішнього напруження серед українців.

Віткофф для Росії є приємнішим. Те, що цього разу він приїхав не сам, а з Кушнером, думаю, для Росії стало не зовсім несподіванкою, але все-таки неприємним фактом. Як свідчить українська делегація, за закритими дверима Кушнер поводив себе значно стриманіше. Там, де Віткофф просто впадав в істерику, просував російський інтерес, то Кушнер дистанціювався і намагався вислухати, займав більш адекватну позицію,

– підкреслив він.

Ймовірно, у США з'являється певне усвідомлення складності російсько-української війни. Можливо, це почало доходити не тільки до профільних аналітиків в Держдепі, в американських службах, а й до найближчого оточення Трампа.

У переговорах немає жодних просувань. Однак американський лідер принаймні до сьогодні був не готовий визнати, що Росія не йде на жодні поступки, а Україна не прогинається.

Зустріч Путіна та Віткоффа: що відомо?