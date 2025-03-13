"Сегодня – завтра": в Кремле анонсировали встречу с представителями США

Россия проведет встречу с представителями США. Разговоры политиков должны состояться в четверг – пятницу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Когда состоятся контакты России и США

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в четверг, 13 марта, Россия будет иметь контакты с представителями США. Детали относительно предстоящего разговора сообщат позже.

В то же время Песков не раскрывал деталей, будет ли личная встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпосланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также подтвердил, что "сегодня – завтра" состоятся контакты между представителями России и США, однако никаких деталей он также не раскрыл.

Ранее стало известно, что, вероятно, самолет со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом на борту, уже пересек российскую границу и направляется в Москву. В Белом доме ранее подтвердили, что Уиткофф посетит Москву, чтобы убедить Путина согласиться на соглашение о прекращении огня в Украине.

Что касается вопроса 30-дневного перемирия, то в России звучат неоднозначные заявления. Так, российский посол утверждает, что в Кремле "готовы рассмотреть" предложение США о 30-дневном прекращении огня в Украине, но подчеркивают необходимость всеобъемлющего соглашения для полного завершения боевых действий.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что 30-дневное перемирие только предоставит передышку украинским войскам, и такие шаги "никому не нужны".