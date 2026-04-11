С участием Ирана или без него: Трамп пообещал "довольно скоро" открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив вскоре будет вновь открыт – с участием Ирана или без него. Зато американские переговорщики, прибывшие в Пакистан, прежде всего сосредоточены на том, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие.

Об этом сообщает CNN.

Удастся ли открыть Ормузский пролив?

Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел военное поражение и США теперь намерены открыть Ормузский пролив.

Мы откроем пролив вместе с ними или без них, но он будет открыт. Мы собираемся открыть пролив, как его называют, и, думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет – мы сможем довести дело до конца тем или иным способом. Все идет хорошо,

– сказал американский лидер.

Он подчеркнул, что США не позволят Ирану взимать плату за прохождение судов через пролив.

Кроме этого, президент США отметил, что главной целью соглашения с Ираном является ограничение его ядерных возможностей.

Никакого ядерного оружия. Это 99% всего вопроса,

– заявил он.

На вопрос журналистов, будет ли входить в соглашение также вопрос пролива, Трамп ответил утвердительно и добавил, что ожидает открытия канала "довольно скоро".

Справка. Ормузский пролив остается фактически закрытым на фоне конфликта между США и Ираном. Президент Дональд Трамп неоднократно призывал Тегеран прекратить взимание платы за проход нефтяных танкеров, тогда как иранская сторона заявляет о намерении контролировать этот стратегический водный путь.

Что известно о переговорах США и Ирана?