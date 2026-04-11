С участием Ирана или без него: Трамп пообещал "довольно скоро" открыть Ормузский пролив
- Дональд Трамп заявил, что США планируют открыть Ормузский пролив, независимо от участия Ирана.
- По словам президента США, главной целью соглашения с Ираном является ограничение его ядерных возможностей.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив вскоре будет вновь открыт – с участием Ирана или без него. Зато американские переговорщики, прибывшие в Пакистан, прежде всего сосредоточены на том, чтобы Тегеран не получил ядерное оружие.
Об этом сообщает CNN.
Удастся ли открыть Ормузский пролив?
Дональд Трамп заявил, что Иран потерпел военное поражение и США теперь намерены открыть Ормузский пролив.
Мы откроем пролив вместе с ними или без них, но он будет открыт. Мы собираемся открыть пролив, как его называют, и, думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет – мы сможем довести дело до конца тем или иным способом. Все идет хорошо,
– сказал американский лидер.
Он подчеркнул, что США не позволят Ирану взимать плату за прохождение судов через пролив.
Кроме этого, президент США отметил, что главной целью соглашения с Ираном является ограничение его ядерных возможностей.
Никакого ядерного оружия. Это 99% всего вопроса,
– заявил он.
На вопрос журналистов, будет ли входить в соглашение также вопрос пролива, Трамп ответил утвердительно и добавил, что ожидает открытия канала "довольно скоро".
Справка. Ормузский пролив остается фактически закрытым на фоне конфликта между США и Ираном. Президент Дональд Трамп неоднократно призывал Тегеран прекратить взимание платы за проход нефтяных танкеров, тогда как иранская сторона заявляет о намерении контролировать этот стратегический водный путь.
Что известно о переговорах США и Ирана?
Утром в субботу, 11 апреля, американская делегация приземлилась в Пакистане. Ее возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, в ее состав входят также специальный посланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.
Известно, что переговоры между США и Ираном состоятся в пятизвездочном отеле Serena Hotel Islamabad. По словам пакистанских чиновников, заведение заранее полностью освободили от гостей, чтобы разместить делегации и подготовить его к переговорам.
11 апреля СМИ сообщили, что США согласились разблокировать замороженные иранские активы, которые хранятся в Катаре и других иностранных банках. В Тегеране это назвали признаком "серьезности намерений" по достижению соглашения на переговорах в Исламабаде.