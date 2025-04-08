В Иране исправили заявление Трампа: переговоры США и Ирана будут непрямыми

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что в ближайшее время Тегеран проведет новый раунд переговоров с Соединенными Штатами. В то же время он подчеркнул: эти переговоры будут непрямыми.

Президент США Дональд Трамп одновременно говорил об их прямом формате. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Аббаса Арагчи в Х.

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Какие переговоры проведут США и Иран

Иран и Соединенные Штаты встретятся в Омане в субботу для непрямых переговоров на высоком уровне,

– написал Арагчи.

Он добавил, что эти переговоры следует рассматривать "как возможность, так и как тест", отметив, что "мяч на поле Америки".

Ранее Дональд Трамп заявил, что США начнут прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе уже в эту субботу. Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху в Белом доме.

Дональд Трамп также выразил надежду на успешные результаты переговоров с другой стороной, поскольку это в их интересах. В то же время он отметил, что в противном случае, по его мнению, "Иран будет в большой опасности".