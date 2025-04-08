Президента США Дональд Трамп водночас казав про їхній прямий формат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Аббаса Арагчі у Х.

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Які переговори проведуть США та Іран

Іран і Сполучені Штати зустрінуться в Омані в суботу для непрямих переговорів на високому рівні,

– написав Арагчі.

Він додав, що ці перемовини слід розглядати "як можливість, так і як тест", зазначивши, що "м'яч на полі Америки".

Раніше Дональд Трамп заявив, що США розпочнуть прямі перемовини з Іраном щодо його ядерної програми вже цієї суботи. Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Білому домі.

Дональд Трамп також висловив сподівання на успішні результати перемовин з іншою стороною, оскільки це в їхніх інтересах. Водночас він зазначив, що в інакшому разі, на його думку, "Іран буде у великій небезпеці".