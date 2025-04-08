Про це у понеділок, 7 квітня, заявив президент Дональд Трамп пресконференції з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як йдуть перемовини між США та Іраном

За його словами, між Вашингтоном та Тегераном уже почали перемовини, аби дипломатично врегулювати питання ядерної програми. Він анонсував нові обговорення.

Ми ведемо прямі переговори з Іраном, і вони вже почалися. Вони відбудуться в суботу. У нас дуже велика зустріч, і ми побачимо, що може статися,

– заявив американський президент.

Дональд Трамп також висловив сподівання на успішні результати перемовин з іншою стороною, оскільки це в їхніх інтересах. Водночас він зазначив, що в інакшому разі, на його думку, "Іран буде у великій небезпеці".

За даними Clash Report, троє іранських офіційних осіб підтвердили плани провести непрямі переговори в Омані в суботу, 12 квітня. Повідомляють, що Тегеран продемонстрував готовність, припускають зміну позиції.

До слова, крім вищезгаданого, зустріч Трампа і Нетаньягу була присвячена питанням нових тарифів. Президент США заявив, що мав "чудові обговорення", і підкреслив, що призупинення мит, попри наслідки, не розглядає.