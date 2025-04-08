Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как идут переговоры между США и Ираном

По его словам, между Вашингтоном и Тегераном уже начали переговоры, чтобы дипломатически урегулировать вопрос ядерной программы. Он анонсировал новые обсуждения.

Мы ведем прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они состоятся в субботу. У нас очень большая встреча, и мы увидим, что может произойти,

– заявил американский президент.

Дональд Трамп также выразил надежду на успешные результаты переговоров с другой стороной, поскольку это в их интересах. В то же время он отметил, что в противном случае, по его мнению, "Иран будет в большой опасности".

По данным Clash Report, три иранских официальных лица подтвердили планы провести косвенные переговоры в Омане в субботу, 12 апреля. Сообщают, что Тегеран продемонстрировал готовность, предполагают смену позиции.

К слову, кроме вышеупомянутого, встреча Трампа и Нетаньяху была посвящена вопросам новых тарифов. Президент США заявил, что имел "замечательные обсуждения", и подчеркнул, что приостановление пошлин, несмотря на последствия, не рассматривает.