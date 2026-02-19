Лавров прокомментировал переговоры с США в Женеве и заявил о "понимании Аляски" по Украине

Россия и Соединенные Штаты в Женеве продолжили обсуждение относительно так называемого "понимания Аляски", где в августе 2025 года встретились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп лично. Разговор касался Украины.

Такую информацию сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, сообщает российское ведомство.

Какие контакты между Россией и США?

Российский министр заявил, что обе стороны во время переговоров в Женеве продолжили обсуждение концепции "понимания Аляски", которое, мол, основывается на подходе к "устранению первопричин конфликта в Украине".

По его словам, Россия "ценит позицию" президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации и внимательно следит за попытками европейских стран, которые, по его мнению, пытаются повлиять на позицию Вашингтона.

Также Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с США договорились создать отдельную экономическую рабочую группу. Как пояснил российский чиновник она будет функционировать одновременно с переговорами по военно-политическим вопросам.

Что известно о переговорах в Женеве, и что заявляла Россия?