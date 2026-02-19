Лавров прокомментировал переговоры с США в Женеве и заявил о "понимании Аляски" по Украине
- Россия и США в Женеве обсуждали "понимание Аляски" относительно устранения причин "конфликта" в Украине.
- Договорились о создании экономической рабочей группы, которая будет функционировать одновременно с переговорами.
Россия и Соединенные Штаты в Женеве продолжили обсуждение относительно так называемого "понимания Аляски", где в августе 2025 года встретились президенты Владимир Путин и Дональд Трамп лично. Разговор касался Украины.
Такую информацию сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Al Arabiya, сообщает российское ведомство.
Какие контакты между Россией и США?
Российский министр заявил, что обе стороны во время переговоров в Женеве продолжили обсуждение концепции "понимания Аляски", которое, мол, основывается на подходе к "устранению первопричин конфликта в Украине".
По его словам, Россия "ценит позицию" президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации и внимательно следит за попытками европейских стран, которые, по его мнению, пытаются повлиять на позицию Вашингтона.
Также Сергей Лавров заявил, что Россия вместе с США договорились создать отдельную экономическую рабочую группу. Как пояснил российский чиновник она будет функционировать одновременно с переговорами по военно-политическим вопросам.
Что известно о переговорах в Женеве, и что заявляла Россия?
Источники СМИ утверждают, что во время переговоров военная подгруппа достигла результата в согласовании процедурных вопросов и "близка к финишу". В то же время политическая подгруппа пока не достигла нового прогресса.
После официального окончания трехсторонних переговоров руководитель российской делегации Мединский имел встречу с представителями Украины, в частности, с Рустемом Умеровым и членом делегации Давидом Арахамией.
По данным NYT, в Женеве Украина и Россия обсудили новый способ вывода войск с Донбасса. Речь идет об идее создания демилитаризованной зоны в регионе. Это предполагает, что зону не будет контролировать ни одна из сторон.
Заметим, что пока Кремль воздерживается от комментариев относительно инициативы Владимира Зеленского встретиться с лидером России Путиным. В то же время там отметили, что о результатах переговоров говорить пока рано.