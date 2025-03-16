Он об этом пожалеет, – сенатор Грэм пригрозил Путину

Президент США недавно резко изменил риторику и пошел на сближение с Россией. В то же время один из сенаторов пригрозил российскому президенту Владимиру Путину.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм высказался о лидере России Владимире Путине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Он пожалеет об этом

Сенатор Грэм предупредил российского президента. Вероятно, предупреждение касалось попыток Путина манипулировать во время переговоров с США по Украине.

Если Путин манипулирует Трампом, он об этом пожалеет,

– подчеркнул сенатор.

По его словам, нужно заключить соглашение, выгодное для сторон, для того, чтобы остановить убийства. Он выразил убеждение, что единственный человек, который может это сделать – это президент Дональд Трамп.

Ранее Стив Уиткофф заявил, что Трамп, Зеленский и Путин хотят завершения войны, и российский президент понял философию Трампа.

Трамп ожидает завершения войны в течение недель, и американская переговорная группа встретится с украинской и российской сторонами на этой неделе.