Он об этом пожалеет, – сенатор Грэм пригрозил Путину
- Сенатор Линдси Грэм пригрозил Владимиру Путину из-за возможных манипуляций во время переговоров с США по Украине.
- Грэм считает, что только Дональд Трамп может заключить выгодную сделку для остановки убийств.
Президент США недавно резко изменил риторику и пошел на сближение с Россией. В то же время один из сенаторов пригрозил российскому президенту Владимиру Путину.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм высказался о лидере России Владимире Путине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.
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Он пожалеет об этом
Сенатор Грэм предупредил российского президента. Вероятно, предупреждение касалось попыток Путина манипулировать во время переговоров с США по Украине.
Если Путин манипулирует Трампом, он об этом пожалеет,
– подчеркнул сенатор.
По его словам, нужно заключить соглашение, выгодное для сторон, для того, чтобы остановить убийства. Он выразил убеждение, что единственный человек, который может это сделать – это президент Дональд Трамп.
Ранее Стив Уиткофф заявил, что Трамп, Зеленский и Путин хотят завершения войны, и российский президент понял философию Трампа.
Трамп ожидает завершения войны в течение недель, и американская переговорная группа встретится с украинской и российской сторонами на этой неделе.