Во время переговоров о возможном мирном соглашении Украина имеет ряд "красных линий". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Чего касаются "красные линии" Украины

Издание отмечает, что среди "красных линий" Украины – невозможность передачи России дополнительных территорий, которые пока не оккупированы, а также требование возвращения украинских детей и гражданских лиц и международные гарантии безопасности.

Источник издания предупредил, что России не доверяют и не верят, что она примет разумную сделку. "Источник отметил, что он агрессорки ожидают еще одного трюка.

"Красные линии" Украины:

отказ от дальнейшей передачи территорий, несмотря на желание президента России Владимира Путина забрать четыре украинские области, частично оккупированные Россией.

Возвращение тысяч украинских детей, похищенных Россией.

Возвращение тысяч гражданских лиц, незаконно удерживаемых Россией, которые не считаются военнопленными и поэтому не будут включены в обмен военнопленными.

Потребность в международных гарантиях безопасности на случай, если Путин нарушит любое соглашение о прекращении огня.

Россия хочет, чтобы наше государство отказалось от Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые частично оккупированы с 2014 года и были незаконно "аннексированы" Россией вопреки международному праву.

Собеседники издания отмечают, что судьба оккупированных Россией территорий не решена. Источник добавил, что сделают все возможное, чтобы вернуть их дипломатическим путем.