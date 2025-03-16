Під час перемовин щодо можливої мирної угоди Україна має низку "червоних ліній". Про це пише 24 Канал із посиланням на The Independent.
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Чого стосуються "червоні лінії" України
Видання відзначає, що серед "червоних ліній" України – неможливість передачі Росії додаткових територій, які наразі не окуповані, а також вимога повернення українських дітей та цивільних осіб і міжнародні гарантії безпеки.
Джерело видання попередило, що Росії не довіряють та не вірять, що вона прийме розумну угоду. "Джерело наголосило, що він агресорки очікують ще одного трюку.
"Червоні лінії" України:
- відмова від подальшої передачі територій, попри бажання президента Росії Владіміра Путіна забрати чотири українські області, частково окуповані Росією.
- Повернення тисяч українських дітей, викрадених Росією.
- Повернення тисяч цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією, які не вважаються військовополоненими і тому не будуть включені в обмін військовополоненими.
- Потреба в міжнародних гарантіях безпеки на випадок, якщо Путін порушить будь-яку угоду про припинення вогню.
Росія хоче, щоб наша держава відмовилася від Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, які частково окуповані з 2014 року й були незаконно "анексовані" Росією всупереч міжнародному праву.
Співрозмовники видання відзначають, що доля окупованих Росією територій не вирішена. Джерело додало, що зроблять все можливе, щоб повернути їх дипломатичним шляхом.