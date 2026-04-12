Что известно о провале переговоров?

  • Переговоры между США и Ираном завершились без достижения окончательного соглашения по ключевому вопросу – иранской ядерной программы. Трамп заявил, что большинство пунктов обсуждения были согласованы, однако именно ядерный аспект остался нерешенным. По его словам, Иран не демонстрирует готовности отказаться от стремления получить ядерное оружие, что и стало главным препятствием для договоренностей.

  • Трамп также обвинил Тегеран в невыполнении предыдущих обязательств по открытию Ормузского пролива, что, по его мнению, уже повлекло дестабилизацию на мировых рынках. Он отметил, что действия Ирана нарушают международные правила и вредят глобальной экономике.

  • После провала переговоров американская сторона заявила о подготовке более жестких мер против Ирана. В частности, Трамп объявил о намерении усилить контроль над судоходством в Ормузском проливе и ограничить возможности Ирана получать прибыль от этого маршрута.

  • В Вашингтоне подчеркнули, что США оставляют за собой право на дальнейшие действия в случае эскалации конфликта. В то же время ситуация вокруг переговорного процесса остается напряженной и без признаков быстрого компромисса.