"Украину не обсуждают": Песков раскрыл главную тему переговоров США и России в Стамбуле
- Переговоры США и России в Стамбуле касаются только двусторонних отношений.
- Тему Украины, по словам Пескова, делегации обеих сторон не обсуждают.
Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле касаются только вопросов двусторонних отношений. Тему Украины во время переговоров стороны не обсуждают.
Такое заявление в четверг, 10 апреля, сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Как Песков прокомментировал переговоры
В Стамбуле утром 10 апреля стартовал второй раунд переговоров США и России по "нормализации работы дипмиссий". Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение представителей Москвы и Вашингтона, отрицая разговоры по Украине.
Переговоры по линии МИД России и Госдепа США ведутся только по вопросам двусторонних отношений, тема Украины там не обсуждается,
– заявил пресс-секретарь Кремля.
К слову, СМИ сообщали, что переговоры США и России продлятся несколько часов. Участники ожидают, что "консультации" завершатся быстрее, чем предыдущие. По другим данным, они могут длиться 4 – 5 часов, и будут проходить в закрытом формате, как и предыдущие.
Во время встречи делегация России хочет обсудить с представителями США "освобождение от токсичного наследия" Джо Байдена.