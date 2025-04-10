"Украину не обсуждают": Песков раскрыл главную тему переговоров США и России в Стамбуле

Переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле касаются только вопросов двусторонних отношений. Тему Украины во время переговоров стороны не обсуждают.

Такое заявление в четверг, 10 апреля, сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как Песков прокомментировал переговоры

В Стамбуле утром 10 апреля стартовал второй раунд переговоров США и России по "нормализации работы дипмиссий". Дмитрий Песков прокомментировал обсуждение представителей Москвы и Вашингтона, отрицая разговоры по Украине.

Переговоры по линии МИД России и Госдепа США ведутся только по вопросам двусторонних отношений, тема Украины там не обсуждается,

– заявил пресс-секретарь Кремля.

К слову, СМИ сообщали, что переговоры США и России продлятся несколько часов. Участники ожидают, что "консультации" завершатся быстрее, чем предыдущие. По другим данным, они могут длиться 4 – 5 часов, и будут проходить в закрытом формате, как и предыдущие.

Во время встречи делегация России хочет обсудить с представителями США "освобождение от токсичного наследия" Джо Байдена.