Таку заяву у четвер, 10 квітня, зробив речник Путіна Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Як Пєсков прокоментував переговори

У Стамбулі зранку 10 квітня стартував другий раунд переговорів США та Росії щодо "нормалізації роботи дипмісій". Дмитро Пєсков прокоментував обговорення представників Москви та Вашингтона, заперечивши розмови щодо України.

Переговори щодо лінії МЗС Росії та Держдепу США ведуться лише з питань двосторонніх відносин, тема України там не обговорюється,

– заявив прессекретар Кремля.

До слова, ЗМІ повідомляли, що переговори США та Росії триватимуть кілька годин. Учасники очікують, що "консультації" завершаться швидше, аніж попередні. За іншими даними, вони можуть тривати 4 – 5 годин, і відбуватимуться у закритому форматі, як і попередні.

Під час зустрічі делегація Росії хоче обговорити з представниками США "звільнення від токсичної спадщини" Джо Байдена.