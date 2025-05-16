Переговоры в Стамбуле: европейские лидеры высказались о позиции России во время встречи

В Стамбуле 16 мая состоялись переговоры между Украиной и Россией, на которых сторонам удалось договориться об обмене пленными в формате "1 000 на 1 000". Европейские лидеры и министры уже высказали свое мнение о ходе встречи и позиции страны-агрессора.

Что именно говорят европейские лидеры о встрече в Стамбуле и как оценивают уклонение России от мира – читайте в материале 24 Канала.

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Как в Европе оценили мирные переговоры в Стамбуле

Франция

Президент Франции Эммануэль Макрон написал в соцсети Х, что глава Кремля Владимир Путин снова не отреагировал на предложение о безусловном прекращении огня, внесенное американцами и поддержанное Украиной и европейцами.

Отказавшись от прекращения огня и диалога с Украиной, Россия показывает, что не хочет мира и пытается выиграть время, продолжая войну,

– отметил французский лидер.

Макрон заверил, что в этом контексте во время встречи Европейского политического сообщества на саммите в Тиране он будет продолжать координировать действия с европейскими партнерами, Соединенными Штатами и коалицией желающих, чтобы определить согласованный ответ на действия России.

Польша

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х написал, что россияне в Стамбуле де-факто прервали переговоры и отказались прекратить огонь. Поэтому время повышать давление на Москву.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, реагируя на переговоры в Стамбуле, выразил мнение, что Евросоюз, НАТО и Канада не допустят "восстановления Россией империи". Так он отреагировал на переговоры России и Украины в Стамбуле. По словам главы польского МИД, экономика ЕС гораздо больше чем экономика России.

"Как Европа, мы тратим в 2,5 раза больше, чем Россия, на мирный период, чем Россия тратит на военный период. Все, что нужно, это тратить эти деньги лучше. К концу десятилетия мы будем сильнее, а Россия будет иметь ужасное похмелье", – подчеркнул Сикорский.

Германия

Канцлер Германии Фридрих Мерц в соцсети Х заявил, что "очень разочарован" из-за потерянной Россией возможности начать переговоры о прекращении огня. По словам немецкого канцлера, его страна будет продолжать помогать Украине обороняться в войне.

Мы согласны, что Россия имела бы хорошую возможность провести начальные переговоры по мирному соглашению с предварительным соглашением о прекращении огня на этой неделе. Мы очень разочарованы, что этого не произошло,

– сообщил Фридрих Мерц.

Великобритания

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что позиция России на мирных переговорах в Стамбуле является "явно неприемлемой". Он также отметил, что такие действия страна-агрессор показывает уже не впервые, цитирует Reuters.

"И поэтому, после встречи с президентом Зеленским и обсуждения с президентом Трампом, мы сейчас тесно согласовываем и координируем наши действия и будем продолжать это делать", – сказал Стармер.

Италия

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отметила, что после переговоров в Стамбуле 16 мая стало понятно, "кто не готов сделать шаги к миру", пишет ANSA.

Необходимо требовать немедленного прекращения огня для достижения мирного соглашения, которое будет гарантировать безопасность Киеву. Мы не должны опускать руки. За последние часы мы увидели, кто готов делать важные шаги ради мира, а кто – менее желающий,

– отметила Мелони.

НАТО

По мнению генерального секретаря НАТО Марка Рютте, Путин сделал огромную ошибку, отправив на переговоры с Украиной "команду второго уровня". Генсек НАТО убежден, что он прекрасно знает, что мяч на его стороне, что он в затруднительном положении и что сделал огромную ошибку

"Я думаю, что все давление сейчас на Путина", – добавил он.