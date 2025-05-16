Глава российской делегации зовет Украину на переговоры в Стамбул в пятницу утром

Глава российской делегации и помощник Путина Владимир Мединский заявил, что украинских представителей будут ждать на переговоры в 10 утра в пятницу в Стамбуле. Он также заявил о "готовности к работе" с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

К теме "Сейчас не заинтересован": когда Путин снова может захотеть "прекращения огня"

Что говорит Мединский о переговорах в Стамбуле

По словам главы российской переговорной группы Владимира Мединского, представители Кремля прибыли в Стамбул для прямых двусторонних переговоров с Украиной без предварительных условий. Российский чиновник заявил, что 16 мая в 10 утра по местному времени (то же самое по киевскому) он будет ждать делегацию из Киева, которая должна прибыть на встречу.

Также помощник российского диктатора сказал, что делегация России якобы провела с главой МИД Турции "очень плодотворную встречу". Мединский заявил, что якобы в переговорах с Украиной российские представители "готовы к работе".

К слову, известно, что от Украины на встречу с представителями России поедет делегация, которую возглавит министр обороны Рустем Умеров. Состав делегации официально утвердил Владимир Зеленский.

Журналисты Reuters рассказали, что в Стамбуле 16 мая состоится серия встреч международных делегаций, включая трехсторонние встречи между США, Украиной и Турцией, а также Россией, Украиной и Турцией. Пока точно неизвестно, будет ли происходить встреча в четырехстороннем формате: Турция, США, Украина и Россия.