Посмотрим, будет ли это приемлемо для Киева, – Рубио о подготовке Россией условий для перемирия

Во время прямых переговоров в Стамбуле Россия и Украина договорились подготовить перечень условий для полного прекращения огня. Марко Рубио прокомментировал эту новость.

В программе "Face the Nation с Маргарет Бреннан" госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не считает переговоры в Стамбуле пустой тратой времени, ведь удалось договориться об обмене тысячи пленных, передает 24 Канал.

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Рубио о прекращении огня

Госсекретарь рассказал, что 17 мая провел разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить с ним результаты переговоров в Стамбуле. Российский чиновник сообщил ему, что Москва и Киев подготовят документы с условиями для прекращения огня и представят их друг другу в ближайшее время.

Если оба предложения будут серьезными и жизнеспособными, это станет настоящим прогрессом, и мы сможем на этом работать,

– подчеркнул Рубио.

Госсекретарь говорит, что Лавров четко дал понять, что их сторона разрабатывает пакет идей и требований, которые позволили бы двигаться в направлении прекращения огня и дальнейших переговоров.

"Посмотрим, будет ли это что-то приемлемое для украинской стороны, чтобы иметь шанс преодолеть разногласия", – добавил Рубио.

Он также отметил, что если предложения России и Украины будут свидетельствовать о взаимных уступках и реалистичном подходе, тогда США продолжат быть вовлеченными в мирный процесс. Если же нет – Вашингтон подумает об изменении подхода.