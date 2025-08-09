Сенатор Грэм назвал условие, которое может сорвать переговоры Трампа и Путина
- Сенатор Линдси Грэм поддерживает инициативу Трампа провести переговоры с Путиным, но отмечает, что переговоры могут сорваться, если Путин будет настаивать на плохой сделке.
- Грэм сравнивает ситуацию с переговорами Рейгана и Горбачева, выражая уверенность, что Трамп поступит так же, если условия сделки будут неблагоприятными.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм поддерживает инициативу президента США Дональда Трампа провести переговоры с Владимиром Путиным. Однако он отметил, что есть условие, при котором их встреча может сорваться.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию сенатора-республиканца Линдси Грэма в X.
Как Путин может сорвать переговоры с Трампом?
В своей заметке Грэм обратился к тем, кто, как он отметил, "критикует президента Трампа за готовность встретиться с Путиным".
Он привел в пример 40 президента США Рональда Рейгана, который в свое время встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым с целью завершить Холодную войну.
Я уверен, что президент Трамп пойдет – как и Рейган – если Путин будет настаивать на плохой сделке,
– подчеркнул Грэм.
Представитель Республиканской партии также пожелания успеха Трампу в его "усилиях положить конец этой жестокой войне".
Напомним, переговоры Трампа и Путина должны состояться 15 августа. По словам президента США, их проведут на Аляске.