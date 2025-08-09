Сенатор-республіканець Ліндсі Грем підтримує ініціативу президента США Дональда Трампа провести переговори з Володимиром Путіним. Однак він наголосив, що є умова, за якої їх зустріч може зірватися.

Як Путін може зірвати переговори з Трампом?

У своєму дописі Грем звернувся до тих, хто, як він наголосив, "критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним".

Він навів у приклад 40 президента США Рональда Рейгана, який свого часу зустрічався з генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим з метою завершити Холодну війну.

Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на поганій угоді,

– наголосив Грем.

Представник Республіканської партії також побажання успіху Трампу у його "зусиллях покласти край цій жорстокій війні".

Нагадаємо, переговори Трампа та Путіна мають відбутися 15 серпня. За словами президента США, їх проведуть на Алясці.