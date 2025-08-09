Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію сенатора-республіканця Ліндсі Грема в X.
Як Путін може зірвати переговори з Трампом?
У своєму дописі Грем звернувся до тих, хто, як він наголосив, "критикує президента Трампа за готовність зустрітися з Путіним".
Він навів у приклад 40 президента США Рональда Рейгана, який свого часу зустрічався з генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим з метою завершити Холодну війну.
Я впевнений, що президент Трамп піде – як і Рейган – якщо Путін наполягатиме на поганій угоді,
– наголосив Грем.
Представник Республіканської партії також побажання успіху Трампу у його "зусиллях покласти край цій жорстокій війні".
Нагадаємо, переговори Трампа та Путіна мають відбутися 15 серпня. За словами президента США, їх проведуть на Алясці.