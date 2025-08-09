Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию сенатора-республиканца Линдси Грэма в X.

Как Путин может сорвать переговоры с Трампом?

В своей заметке Грэм обратился к тем, кто, как он отметил, "критикует президента Трампа за готовность встретиться с Путиным".

Он привел в пример 40 президента США Рональда Рейгана, который в свое время встречался с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым с целью завершить Холодную войну.

Я уверен, что президент Трамп пойдет – как и Рейган – если Путин будет настаивать на плохой сделке,

– подчеркнул Грэм.

Представитель Республиканской партии также пожелания успеха Трампу в его "усилиях положить конец этой жестокой войне".

Напомним, переговоры Трампа и Путина должны состояться 15 августа. По словам президента США, их проведут на Аляске.