Новый раунд переговоров Трампа с Путиным в Будапеште может оказаться ловушкой, чтобы ослабить Украину и поставить под угрозу весь Евросоюз. Кремль пытается достичь дипломатией того, что еще не смог силой.

Пока внимание мира приковано к "миротворческому успеху" Трампа в Газе Путин готовит новый момент, чтобы выдвинуть свои требования. Об этом говорится в материале The Telegraph, пишет 24 канал.

Смотрите также Трампа могут заставить действовать иначе: политолог о встрече лидеров США и Украины: политолог о встрече лидеров США и Украины

Возможно ли повторение сценария Аляски?

Встреча президента США и президента России на Аляске стала настоящим провалом для Трампа. В то же время Путин наслаждался своим международным признанием, почестями и красной дорожкой, не сделав никаких реальных уступок.

По информации, именно Путин инициировал последний телефонный разговор с Трампом, тщательно выбрав подходящий момент – перед разговором Трампа и Зеленского в Белом доме по новой военной поддержки США. Маневр, похоже, сработал - по крайней мере временно.

Однако сразу после этого разговора россияне нанесли удар по Кривому Рогу – родному городу Зеленского, в очередной раз показывая силу вместо дипломатических намерений.

Главным риском нового раунда переговоров остается нетерпение Трампа, который в случае провала может просто оставить этот конфликт. А поскольку большинство республиканцев не одобряют поддержку Украины – вероятно, США могут приостановить предоставление оружия и разведывательных данных.

Напоминаем, что ранее президент США Дональд Трамп обвинял своего предшественника и Зеленского в конфликте с Россией.

Почему Европе стоит остерегаться российских провокаций и атак?

Россияне продолжают терроризировать Европу нарушением ее воздушного пространства и диверсиями.

Вражеские беспилотники заметили снова над Польшей и Румынией. Еще ряд неидентифицированных беспилотников нарушили работу авиации в Дании, Норвегии, Германии, Нидерландах, Бельгии и Литве.

Три российских истребителя нарушили воздушное пространство Эстонии.

Этот очередной эпизод провокаций и запугивания и возможный отвод США из этого конфликта ставит Европу в особенно сложное решение.

Россия продолжает навязывать нарратив о неизбежности встречи на поле боя и своей безусловной победы, однако российская летняя кампания зашла в тупик и в значительной степени сказалась на экономике "государства". Увеличение очередей за бензином после дальнобойных ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам демонстрирует цену войны.

В то же время преимущество России в численности и готовности принимать огромные потери растягивают украинскую оборону, и потенциал для прорыва все еще остается реальным.

Безопасность Европы в течение восьми десятилетий обеспечивала логика сдерживания. Победа Путина в Украине точно бы ее разрушила. Ведь диктатор стремится ослабить НАТО и восстановить часть бывшей советской империи.

Что произойдет, если Путин победит?

С февраля 2024 года около 5 миллионов украинцев покинули свой дом и нашли убежище в странах Европы. Еще 3 миллиона являются ВПЛ.

Если Украина проиграет эту войну значительная часть ее жителей будет бежать от репрессий на запад, что поставит под угрозу стабильность в странах-убежищах. Эта перспектива радует диктатора и побуждает продолжать агрессию.

Еще одним фактором угрозы является мировой рынок зерна и место в нем Украины. До войны Украина экспортировала около 10% мировой пшеницы, Россия – 20%. Победа в этой войне дала бы ему значительное влияние на мировой рынок зерна.

Изменения климата, которые улучшают урожай в Украине и России одновременно ухудшают в США и Австралии. Блокада Одессы в 2022 году показала, что Кремль готов использовать зерно как оружие.

Как Украине сейчас могут помочь союзники?

В начале войны Украина в значительной степени зависела от помощи США, однако теперь благодаря гибкости и инновационности страна способна самостоятельно обеспечить большинство своих потребностей.

Конечно, до сих пор существуют пробелы, в частности в разведке и противовоздушной обороне, но они не критичны.

Сейчас европейские союзники Украины не могут помочь в возвращении оккупированных территорий, но они могут помочь минимизировать ее потери и развеять миф Путина о неизбежности его успеха.

Этот шаг является важным, длительным и дорогим, однако европейскую общественность следует убедить, что мир и безопасность континента требует серьезных затрат.

Еще одним вариантом помощи Украине в этой войне являются российские активы, которые были заморожены в 2022 году. Их количество оценивается в 300 миллиардов долларов. Эти активы можно использовать для финансирования займов Украине с обещанием их возврата после установления мира.

Современный ленд-лиз мог бы покрыть приобретение оружия и ресурсов, необходимых Украине для восстановления инфраструктуры и защиты гражданского населения от атак Путина.

Сейчас все еще ведутся переговоры среди европейских лидеров по этой инициативе. Такой шаг покажет Путину, Трампу и обществу, что они понимают – стоимость поражения для Европы намного выше затрат для его предотвращения.

Как ЕС готовится к вероятному нападению Путина?