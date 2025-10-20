Политический консультант Александр Антонюк отметил в эфире 24 Канала, что Украине сейчас важно сосредоточиться на работе с европейскими лидерами, используя опыт Аляски.

Рискнет ли Трамп снова пойти на уступки Путину?

Антонюк отметил, что какого-то прорыва или критических моментов в переговорах пока нет. А ко всем этим информационным сообщениям и медийному шуму уже давно следовало привыкнуть и реагировать спокойно.

Для Офиса Президента и для самого президента – это очередной момент, который нужно проработать, используя имеющийся опыт.

Сейчас президенту нужно снова обратить внимание на европейских лидеров и, очевидно, как в свое время после Аляски, повторить подобные шаги. Надо четко осознавать, что для США это уже не является тайной – действия являются вполне прогнозируемыми,

– сказал политолог.

Для Кремля сейчас важно удержать "статус-кво": когда США не вводят дополнительных санкций и не предоставляют новых вооружений. В этом контексте Кремль имеет определенную эффективность.

Трамп поднял уровень эскалации от слов к действиям и это заставляет Путина реагировать. Учитывая, что в следующем году в Соединенных Штатах состоятся промежуточные выборы, а поддержка американцев по помощи Украине остается чрезвычайно высокой, это заставит его действовать в другой плоскости, чем он себе даже представляет.

"Я не на 100% убежден, что Будапештский саммит состоится. Многие аналитики тоже сомневаются. Если со стороны Путина не будет четких предложений и готовности к остановке боевых действий, я не уверен, что Трамп очередной раз пойдет на эту пощечину, которую ему сделали в Аляске" – подытожил эксперт.

Что говорил Зеленский после встречи с Трампом?