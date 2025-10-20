Політичний консультант Олександр Антонюк зазначив в ефірі 24 Каналу, що Україні зараз важливо зосередитися на роботі з європейськими лідерами, використовуючи досвід Аляски.

Чи ризикне Трамп знову піти на поступки Путіну?

Антонюк наголосив, що якогось прориву чи критичних моментів у перемовинах поки що немає. А до всіх цих інформаційних повідомлень і медійного шуму вже давно слід було звикнути й реагувати спокійно.

Для Офісу Президента та для самого президента – це черговий момент, який потрібно опрацювати, використовуючи наявний досвід.

Зараз президенту потрібно знову звернути увагу на європейських лідерів і, очевидно, як свого часу після Аляски, повторити подібні кроки. Треба чітко усвідомлювати, що для США це вже не є таємницею – дії є цілком прогнозованими,

– сказав політолог.

Для Кремля зараз важливо втримати "статус-кво": коли США не вводять додаткових санкцій і не надає нових озброєнь. У цьому контексті Кремль має певну ефективність.

Трамп підняв рівень ескалації від слів до дій і це змушує Путіна реагувати. Враховуючи, що наступного року в Сполучених Штатах відбудуться проміжні вибори, а підтримка американців щодо допомоги Україні залишається надзвичайно високою, це змушуватиме його діяти в іншій площині, ніж він собі навіть уявляє.

"Я не на 100% переконаний, що Будапештський саміт відбудеться. Багато аналітиків теж сумніваються. Якщо з боку Путіна не буде чітких пропозицій і готовності до зупинки бойових дій, я не впевнений, що Трамп черговий раз піде на цей ляпас, який йому зробили в Алясці" – підсумував експерт.

Що говорив Зеленський після зустрічі з Трампом?