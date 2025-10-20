Новий раунд переговорів Трампа із Путіним у Будапешті може виявитись пасткою, щоб послабити Україну та поставити під загрозу увесь Євросоюз. Кремль намагається досягти дипломатією того, що ще не зміг силою.

Поки увага світу прикута до "миротворчого успіху" Трампа в Газі Путін готує новий момент, щоб висунути свої вимоги. Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, пише 24 канал.

Чи можливе повторення сценарію Аляски?

Зустріч президента США та президента Росії на Алясці стала справжнім провалом для Трампа. Водночас Путін насолоджувався своїм міжнародним визнанням, почестями та червоною доріжкою, не зробивши жодних реальних поступок.

За інформацією, саме Путін ініціював останню телефонну розмову із Трампом, ретельно вибравши відповідний момент – перед розмовою Трампа та Зеленського у Білому домі щодо нової військової підтримки США. Маневр, схоже, спрацював — принаймні тимчасово.

Однак одразу після цієї розмови росіяни завдали удару по Кривому Розі – рідному місту Зеленського, вкотре показуючи силу замість дипломатичних намірів.

Головним ризиком нового раунду переговорів залишається нетерпіння Трампа, який у разі провалу може просто залишити цей конфлікт. А оскільки більшість республіканців не схвалюють підтримку України – ймовірно, США можуть призупинити надання зброї та розвідувальних даних.

Нагадуємо, що раніше президент США Дональд Трамп звинувачував свого попередника та Зеленського у конфлікті з Росією.

Чому Європі варто остерігатися російських провокацій і атак?

Росіяни продовжують тероризувати Європу порушенням її повітряного простору та диверсіями.

Ворожі безпілотники помітили знову над Польщею та Румунією. Ще низка неідентифікованих безпілотників порушили роботу авіації в Данії, Норвегії, Німеччині, Нідерландах, Бельгії та Литві.

Три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

Цей черговий епізод провокацій та залякування та можливе відведення США з цього конфлікту ставить Європу в особливо складне рішення.

Росія продовжує нав'язувати наратив про неминучість зустрічі на полі бою та своєї безумовної перемоги, однак російська літня кампанія зайшла в глухий кут та значною мірою позначилась на економіці "держави". Збільшення черг за бензином після далекобійних ударів України по нафтопереробним заводам демонструє ціну війни.

Водночас перевага Росії у чисельності та готовності приймати величезні втрати розтягують українську оборону, і потенціал для прориву все ще залишається реальним.

Безпеку Європи протягом восьми десятиліть забезпечувала логіка стримання. Перемога Путіна в Україні точно б її зруйнувала. Адже диктатор прагне ослабити НАТО та відновити частину колишньої радянської імперії.

Що відбудеться, якщо Путін переможе?

З лютого 2024 року близько 5 мільйонів українців покинули свій дім та знайшли притулок в країнах Європи. Ще 3 мільйони є ВПО.

Якщо Україна програє цю війну значна частина її жителів буде тікати від репресій на захід, що поставить під загрозу стабільність у країнах-прихистках. Ця перспектива тішить диктатора та спонукає продовжувати агресію.

Ще одним фактором загрози є світовий ринок зерна та місце в ньому України. До війни Україна експортувала близько 10% світової пшениці, Росія – 20%. Перемога у цій війні дала б йому значний вплив на світовий ринок зерна.

Зміни клімату, які покращують врожай в Україні та Росії водночас погіршують в США та Австралії. Блокада Одеси у 2022 році засвідчила, що Кремль готовий використовувати зерно як зброю.

Як Україні зараз можуть допомогти союзники?

На початку війни Україна значною мірою залежала від допомоги США, однак тепер завдяки гнучкості та інноваційності країна здатна самостійно забезпечити більшість своїх потреб.

Звісно, досі існують прогалини, зокрема в розвідці та протиповітряній обороні, але вони не критичні.

Наразі європейські союзники України не можуть допомогти у поверненні окупованих територій, але вони можуть допомогти мінімізувати її втрати та розвіяти міф Путіна про неминучість його успіху.

Цей крок є важливим, тривалим та дорогим, проте європейську громадськість слід переконати, що мир та безпека континенту вимагає серйозних витрат.

Ще одним варіантом допомоги Україні у цій війні є російські активи, які було заморожено у 2022 році. Їхня кількість оцінюється в 300 мільярдів доларів. Ці активи можна використати для фінансування позик Україні з обіцянкою їх повернення після встановлення миру.

Сучасний ленд-ліз міг би покрити придбання зброї та ресурсів, необхідних Україні для відновлення інфраструктури та захисту цивільного населення від атак Путіна.

Зараз все ще ведуться перемовини серед європейських лідерів щодо цієї ініціативи. Такий крок покаже Путіну, Трампу та суспільству, що вони розуміють – вартість поразки для Європи набагато вища за витрати задля її запобігання.

Як ЄС готується до ймовірного нападу Путіна?