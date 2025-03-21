Благодаря навыку Зеленского: Келлог сказал, почему разговор Трампа и Путина длился вдвое дольше

18 марта Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Он длился почти два часа. 19 марта американский президент поговорил с Зеленским. Их беседа заняла менее часа.

Спецпосланник Трампа в Украине Кит Келлог объяснил в интервью американскому журналисту Гленну Беку, почему разговор с российским диктатором длился вдвое дольше, чем с украинским президентом, передает 24 Канал.

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На самом деле переговоры были почти одинаковы по времени

По словам Келлога, переговоры Трампа с двумя лидерами были почти сопоставимы по продолжительности. Звонок с Путиным длился дольше, потому что он пользовался услугами переводчика. Зеленский, тем временем, говорил на английском.

Напомним, что 18 марта президент США позвонил российскому диктатору. Глава Кремля фактически отверг идею о временном прекращении огня. Путин якобы согласился только остановить удары по энергетической инфраструктуре. Глава Кремля вновь повторил свои требования к перемирию, в частности о прекращении Украине поставок военной помощи.

19 марта Трамп передал Зеленскому детали своей беседы с Путиным. Американский лидер предложил украинцу передать ЗАЭС в собственность США.

К слову, 24 марта состоятся непрямые переговоры между Украиной и Россией в Саудовской Аравии.