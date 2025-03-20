Американский лидер считает, что сейчас дела по вопросу окончания войны в Украине продвигаются достаточно хорошо. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой Newsmax.

Смотрите также Во время разговора с Трампом Зеленский поблагодарил его за помощь минимум 6 раз

Что заявил Трамп о разговорах с Путиным и Зеленским

Прежде всего президент Соединенных Штатов сказал, что США подпишут соглашения по добыче редкоземельных металлов.

По Украине и России у нас дела идут очень хорошо. Мы скоро подпишем соглашение с Украиной по полезным ископаемым, которые имеют там огромную ценность. И мы это ценим,

– отмечает Трамп.

Он добавил, что стремится к окончанию российско-украинской войны и выразил надежду, что удастся "еженедельно спасать тысячи людей от смерти". А также сказал, что, по его мнению, все "хорошо продвигается".

Ранее президент Зеленский прокомментировал разговор с Трампом и заявил, что не получил "никаких плохих сигналов" от американского лидера. По его мнению, Трамп стремится, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной.