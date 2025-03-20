Американський лідер вважає, що наразі справи щодо питання закінчення війни в Україні просуваються досить добре. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Newsmax.

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Що заявив Трамп про розмови з Путіним та Зеленським

Насамперед президент Сполучених Штатів сказав, що США підпишуть угоди щодо видобутку рідкісноземельних металів.

Щодо України та Росії в нас справи йдуть дуже добре. Ми скоро підпишемо угоду з Україною щодо корисних копалин, які мають там величезну цінність. І ми це цінуємо,

– зазначає Трамп.

Він додав, що прагне закінчення російсько-української війни та висловив сподівання, що вдасться "щотижня рятувати тисячі людей від смерті". А також сказав, що, на його думку, все "добре просувається".

Раніше президент Зеленський прокоментував розмову з Трампом та заявив, що не отримав "жодних поганих сигналів" від американського лідера. На його думку, Трамп прагне, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною.