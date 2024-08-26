Про це президент України сказав в інтерв'ю представникам індійських ЗМІ 25 серпня, передає 24 Канал. Там він дав відповідь на питання, чи зможе Україна продовжувати бойові дії, якщо Дональда Трампа буде обрано президентом США.

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Чи підтримуватиме Трамп Україну

Володимир Зеленський зазначив, що за час повномасштабної війни він провів одну телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Під час цієї розмови Зеленський назвав Путіна "звичайним вбивцею". Президент також розповів про удар по Миколаєву. Політики засудили і російський удар по "Охматдиту"

Я не отримав жодних сигналів від його команди, чи власне від нього, ми мали одну телефонну розмову. Я чув меседжі лише про те, що він буде підтримувати Україну, він прагне зупинити війну,

– наголосив глава держави.

За словами президента, Трамп прагне, щоб Україна була незалежною європейською вільною країною.

Ось це – всі меседжі, які я отримав від нього безпосередньо. Але в будь-якому разі я не можу якось прогнозувати, та й ви, напевно. Давайте подивимося, що буде в листопаді,

– підсумував Зеленський.

Президентські вибори в США відбудуться вже 5 листопада 2024 року.

До слова, раніше стало відомо, що Демократична партія офіційно затвердила Камалу Гарріс кандидаткою на посаду президентки США. Відповідне рішення ухвалили на з'їзді політичної сили у Чикаго.