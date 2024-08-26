Об этом президент Украины сказал в интервью представителям индийских СМИ 25 августа, передает 24 Канал. Там он дал ответ на вопрос, сможет ли Украина продолжать боевые действия, если Дональд Трамп будет избран президентом США.

Читайте также Может стать основой соглашения: республиканец рассказал, о чем говорил Трамп и Зеленский

Будет ли Трамп поддерживать Украину

Владимир Зеленский отметил, что за время полномасштабной войны он провел один телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Во время этого разговора Зеленский назвал Путина "обычным убийцей". Президент также рассказал об ударе по Николаеву. Политики осудили и российский удар по "Охматдету"

Я не получил никаких сигналов от его команды, или собственно от него, мы имели один телефонный разговор. Я слышал месседжи только о том, что он будет поддерживать Украину, он стремится остановить войну,

– подчеркнул глава государства.

По словам президента, Трамп стремится, чтобы Украина была независимой европейской свободной страной.

Вот это – все месседжи, которые я получил от него непосредственно. Но в любом случае я не могу как-то прогнозировать, да и вы, наверняка. Давайте посмотрим, что будет в ноябре,

– подытожил Зеленский.

Президентские выборы в США состоятся уже 5 ноября 2024 года.

К слову, ранее стало известно, что Демократическая партия официально утвердила Камалу Харрис кандидатом на пост президента США. Соответствующее решение приняли на съезде политической силы в Чикаго.